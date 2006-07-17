Михаил Поталицын MikeliusMikelius
Поталицын Михаил Максимович
(Michael M. Potalitsyn)
Разработка внешнего вида сайтов, в некоторых случаях верстка, разработка графики для WEB, создание ручной графики и перевод ее в цифровой формат с последующей обработкой;
Дом. телефон: (812)2729919
Моб. телефон: +79117405072
E-mail: [email protected]
Город: Санкт-Петербург
Опыт работыДекабрь/2005 - Январь/2006 12коллегий: центр тренинга и консультирования
Создание сайта
Полное создание сайта http://12kollegiy.ru, включая верстку и дизайн.
Ноябрь/2005 Стратег-Информ
Дизайн сайта
Создание дизайна сайта http://test.audit-moscow.ru/
май/2006 - наст. вр. ООО "первая компьютерная помощь"
дизайнер
ОбразованиеСентябрь/2004 - наст.вр. СПбГУИТМО(Университет информационных технологий, механики и оптики)
Естственнонаучный факультет, кафера Инженерной и компьютерной графики, специальность - профессиональное обучение(дизайн)
2 курс. В настоящее время нахожусь в академическом отпуске.
Курсы и тренинги
1995-2002 - ДХШ 2(художественная школа)
2003-2004 - Трехмерное моделирование(курсы при кафедре Инженерной и компьютерной графики)
2004, 9 месяцев - Основы композиции(компьютерная графика, также при КИКГ)
2004, 9 месяцев - Основы композиции(ручная графика, также при КИКГ)
Дополнительные сведения
Дата рождения: 1987-7-14
Владение иностранными языками:
Английский - читаю, могу объясниться