Поталицын Михаил Максимович

(Michael M. Potalitsyn)

Разработка внешнего вида сайтов, в некоторых случаях верстка, разработка графики для WEB, создание ручной графики и перевод ее в цифровой формат с последующей обработкой;

Дом. телефон: (812)2729919

Моб. телефон: +79117405072

E-mail: [email protected]

Город: Санкт-Петербург

Опыт работыДекабрь/2005 - Январь/2006 12коллегий: центр тренинга и консультирования

Создание сайта

Полное создание сайта http://12kollegiy.ru, включая верстку и дизайн.

Ноябрь/2005 Стратег-Информ

Дизайн сайта

Создание дизайна сайта http://test.audit-moscow.ru/

май/2006 - наст. вр. ООО "первая компьютерная помощь"

дизайнер

ОбразованиеСентябрь/2004 - наст.вр. СПбГУИТМО(Университет информационных технологий, механики и оптики)

Естственнонаучный факультет, кафера Инженерной и компьютерной графики, специальность - профессиональное обучение(дизайн)

2 курс. В настоящее время нахожусь в академическом отпуске.

Курсы и тренинги

1995-2002 - ДХШ 2(художественная школа)

2003-2004 - Трехмерное моделирование(курсы при кафедре Инженерной и компьютерной графики)

2004, 9 месяцев - Основы композиции(компьютерная графика, также при КИКГ)

2004, 9 месяцев - Основы композиции(ручная графика, также при КИКГ)

Дополнительные сведения

Дата рождения: 1987-7-14

Владение иностранными языками:

Английский - читаю, могу объясниться