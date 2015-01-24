MikhailGutrin

Здравствуйте, уважаемые пользователи сервиса Weblancer!

Благодарю, что заинтересовались моим резюме. :)

Предлагаю Вам услуги по написанию текстов от креативного, творческого, ответственного

специалиста.

Почему именно я?

1. Соблюдение сроков. Не пропадаю, не исчезаю, не сливаюсь. За срыв сроков –компенсация.

3. Серьезный подходк работе. «Сказал – сделал!».

4. Удобная оплата. Заказчики имеют возможность вносить оплату по удобной для них системе: WebMoney (WMR, WMZ, WMU) или Яндекс .Деньги.

Мои контакты:

E-mail – [email protected]

Skype – mikhail77382

С уважением, Михаил!!!