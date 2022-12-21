MikhailYandex

Михаил MikhailYandex

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

  • Качество на первом месте, а потом время, для меня важно, чтобы клиент оставался довольным, и чтобы все пожелания были выполнены добросовестно!

  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!


Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность отзывчивость (responsive) сайта.
- CSS3\JS.

Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Javascript, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

Ответственность:
- готов приступить сразу
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи