MikhailYandex

Профессиональная верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

Работая со мной вы экономите:



Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качество на первом месте, а потом время, для меня важно, чтобы клиент оставался довольным, и чтобы все пожелания были выполнены добросовестно!

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!



Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.



Есть возможность работать по договору (безнал)



Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность отзывчивость (responsive) сайта.

- CSS3\JS.



Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Javascript, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

Ответственность:

- готов приступить сразу

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи