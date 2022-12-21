MikhailYandex

Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Качество на первом месте, а потом время, для меня важно, чтобы клиент оставался довольным, и чтобы все пожелания были выполнены добросовестно!
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность отзывчивость (responsive) сайта.
- CSS3\JS.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Javascript, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/Mikhail_Ponomarenko
Ответственность:
- готов приступить сразу
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи