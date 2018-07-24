Mikhail_Shell

Михаил Mikhail_Shell

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Mikhail Shell - профессиональный web-разработчик

Здравствуйте! Меня зовут Михаил. Я профессиональный web-разработчик, создаю сайты с 2014 года.

Я создаю различные виды сайтов разного уровня сложности. При их создании использую такие языки и технологии, как:

  • html & css
  • php & sql
  • js, jQuery, Node.js, ajax
В разработку сайтов входят:

  • разработка дизайна сайта, макета и его верстка по макету
  • внедрение функционала сайта,  различных программных модулей, системы управления контентом
  • seo-оптимизация, техническая оптимизация сайта,  составление продающего текста
Таким образом порядок выполнения работы такой:

  • мы с Вами связываемся и обсуждаем тематику проекта
  • далее Вы предоставляете техническое задание (ТЗ), согласно которому ведется разработка сайта
  • затем я рисую несколько вариантов скетч-прототипов (рисованных набросков) главной страницы сайта и потом предоставляю Вам возможность выбрать какой-либо из них
  • после этого я создаю макет главной страницы и корректирую его под Ваши предпочтения и уже потом верстаю сайт согласно макету
  • затем я внедряю нужный для вашего проекта функционал, делаю его интерактивным и удобным для использования и устанавливаю в него систему управления контентом
  • после этого начинаю наполнять его контентом и провожу seo-оптимизацию и техническую оптимизацию сайта
  • и уже далее я показываю Вам результат своей работы и при необходимости вносятся какие либо корректировки согласно Вашим пожеланиям
  • утверждаю с Вами окончательный результат и отдаю в пользование продукт - Ваш неповторимый сайт
О работе:

  • все детали проекта нужно обязательно описывать в техническом задании (ТЗ)
  • работаю по предоплате 20% от стоимости проекта
  • делаю свою работу качественно и в срок
Более подробная информация у меня на сайте﻿.

Если я заинтересовал Вас, то Вы можете связаться со мной любым из следующих способов:

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