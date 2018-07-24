Mikhail Shell - профессиональный web-разработчик
Здравствуйте! Меня зовут Михаил. Я профессиональный web-разработчик, создаю сайты с 2014 года.
Я создаю различные виды сайтов разного уровня сложности. При их создании использую такие языки и технологии, как:
- html & css
- php & sql
- js, jQuery, Node.js, ajax
- разработка дизайна сайта, макета и его верстка по макету
- внедрение функционала сайта, различных программных модулей, системы управления контентом
- seo-оптимизация, техническая оптимизация сайта, составление продающего текста
- мы с Вами связываемся и обсуждаем тематику проекта
- далее Вы предоставляете техническое задание (ТЗ), согласно которому ведется разработка сайта
- затем я рисую несколько вариантов скетч-прототипов (рисованных набросков) главной страницы сайта и потом предоставляю Вам возможность выбрать какой-либо из них
- после этого я создаю макет главной страницы и корректирую его под Ваши предпочтения и уже потом верстаю сайт согласно макету
- затем я внедряю нужный для вашего проекта функционал, делаю его интерактивным и удобным для использования и устанавливаю в него систему управления контентом
- после этого начинаю наполнять его контентом и провожу seo-оптимизацию и техническую оптимизацию сайта
- и уже далее я показываю Вам результат своей работы и при необходимости вносятся какие либо корректировки согласно Вашим пожеланиям
- утверждаю с Вами окончательный результат и отдаю в пользование продукт - Ваш неповторимый сайт
- все детали проекта нужно обязательно описывать в техническом задании (ТЗ)
- работаю по предоплате 20% от стоимости проекта
- делаю свою работу качественно и в срок
Если я заинтересовал Вас, то Вы можете связаться со мной любым из следующих способов:
- тел.: +7 (983) 136-70-20
- e-mail: [email protected]
- skype: mischa539
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