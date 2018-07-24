Mikhail Shell - профессиональный web-разработчик

Здравствуйте! Меня зовут Михаил. Я профессиональный web-разработчик, создаю сайты с 2014 года.

Я создаю различные виды сайтов разного уровня сложности. При их создании использую такие языки и технологии, как:

html & css

php & sql

js, jQuery, Node.js, ajax

В разработку сайтов входят:

разработка дизайна сайта, макета и его верстка по макету

внедрение функционала сайта, различных программных модулей, системы управления контентом

seo-оптимизация, техническая оптимизация сайта, составление продающего текста

Таким образом порядок выполнения работы такой:

мы с Вами связываемся и обсуждаем тематику проекта

далее Вы предоставляете техническое задание (ТЗ), согласно которому ведется разработка сайта

затем я рисую несколько вариантов скетч-прототипов (рисованных набросков) главной страницы сайта и потом предоставляю Вам возможность выбрать какой-либо из них

после этого я создаю макет главной страницы и корректирую его под Ваши предпочтения и уже потом верстаю сайт согласно макету

затем я внедряю нужный для вашего проекта функционал, делаю его интерактивным и удобным для использования и устанавливаю в него систему управления контентом

после этого начинаю наполнять его контентом и провожу seo-оптимизацию и техническую оптимизацию сайта

и уже далее я показываю Вам результат своей работы и при необходимости вносятся какие либо корректировки согласно Вашим пожеланиям

утверждаю с Вами окончательный результат и отдаю в пользование продукт - Ваш неповторимый сайт

О работе:

все детали проекта нужно обязательно описывать в техническом задании (ТЗ)

работаю по предоплате 20% от стоимости проекта

делаю свою работу качественно и в срок

Более подробная информация у меня на сайте ﻿.

Если я заинтересовал Вас, то Вы можете связаться со мной любым из следующих способов: