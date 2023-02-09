Mikhail_VV

Интернет-маркетинг полного цикла. Гарантия результата. Реклама с окупаемостью 300%
Партнер IT-компании Формула Трафика.
Предлагаю полный цикл интернет-маркетинга. От упаковки и брендирования бизнеса до внедрения систем аналитики и построения отделов продаж, в том числе:
- лидогенерация - привлечение клиентов с оплатой за результат
- создание сайтов
- контекстная реклама и таргет
- SEO продвижение
- внедрение CRM систем
- создание чат-ботов
Бонусом даем скрипты продаж и учим продавать;
Работа по официальному договору с гарантией результата!
Действие аккаунта приостановлено!