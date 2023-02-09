Mikhail_VV

Интернет-маркетинг полного цикла. Гарантия результата. Реклама с окупаемостью 300%

Партнер IT-компании Формула Трафика.

Предлагаю полный цикл интернет-маркетинга. От упаковки и брендирования бизнеса до внедрения систем аналитики и построения отделов продаж, в том числе:

- лидогенерация - привлечение клиентов с оплатой за результат

- создание сайтов

- контекстная реклама и таргет

- SEO продвижение

- внедрение CRM систем

- создание чат-ботов

Бонусом даем скрипты продаж и учим продавать;

Работа по официальному договору с гарантией результата!