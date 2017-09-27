Защита интересов в сфере исполнительного производства

Образование высшее юридическое - Московская государственная юридическая академия, диплом с отличием, 2006 год

Опыт работы в юриспруденции 11 лет 2 месяца

С Апреля 2014 — по настоящее время работаю в Адвокатском кабинет № 120 Шаяровой Э.Р. "Департамент права",Оренбургская область, в должности юрисконсульта, представляю интересы граждан и организаций в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, занимаюсь юридическим сопровождением деятельности организаций.

С Июля 2006 - по февраль 2014 работала в должности ведущего специалиста - эксперта Управления Федеральной службы судебных приставов, в отделе организации исполнительного производства, а также отделе по работе с обращениями граждан, должностные обязанности: подготовка правовых заключений о законности деятельности судебных приставов-исполнителей, правовое консультирование, рассмотрение жалоб, ведение семинаров, личный прием граждан.

Присвоен классный чин - юрист 1 класса, за время работы неоднократно награждалась почетными грамотами и отмечалась благодарностями.