PR-менеджер, журналист, копирайтер.

Опыт работы в PR около 4х лет, в том числе 2 года в PR-агентстве в должности руководителя проектов. Профессионально заниманиюсь любой деятельностью в сфере связей с общественностью от написания PR-стратегии до ее претворения в жизнь.

Большой опыт написания статей, заметок, маркетинговых текстов. Исключительно уникальные тексты, наиболее интересны авторские журналистские статьи.