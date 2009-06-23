Татьяна Михайленко MikhaylenkaMikhaylenka
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
PR-менеджер, журналист, копирайтер.
Опыт работы в PR около 4х лет, в том числе 2 года в PR-агентстве в должности руководителя проектов. Профессионально заниманиюсь любой деятельностью в сфере связей с общественностью от написания PR-стратегии до ее претворения в жизнь.
Большой опыт написания статей, заметок, маркетинговых текстов. Исключительно уникальные тексты, наиболее интересны авторские журналистские статьи.
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Портфолио
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