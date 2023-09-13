MikitaSanFran

Никита MikitaSanFran

 
38 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Форум + приложение на готовых решениях

    Требуется установить форум и связать его с приложением на готовых решениях. Необходимо предоставить подробную инструкцию по администрированию, чтобы упростить управление и настройку форума.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Специалист по мемологии

    $50

    Требуется специалист по видеомонтажу для создания ролика длиной 5-10 минут для YouTube. Используйте сырые видео материалы, вставки из фильмов и мемы. Необходимо добавить электронного диктора на двух языках. Формат видео - 16:9.

    Монтаж видеороликовОзвучка текстов
    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Форум

    $200

    Необходимо создать мультиязычный форум с дополнительным функционалом, включая новостной портал с комментариями и лайками. Главная страница должна выводить последние новости и сообщения форума. Также требуется разработать дизайн и расширение для личных аккаунтов с возможностью регистрации через Google.

    Дизайн сайтовСоздание сайтов
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    2 года назад