MikitaSanFran

Требуется установить форум и связать его с приложением на готовых решениях. Необходимо предоставить подробную инструкцию по администрированию, чтобы упростить управление и настройку форума.
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
8 месяцев назад
Требуется установить форум и связать его с приложением на готовых решениях. Необходимо предоставить подробную инструкцию по администрированию, чтобы упростить управление и настройку форума.
Требуется специалист по видеомонтажу для создания ролика длиной 5-10 минут для YouTube. Используйте сырые видео материалы, вставки из фильмов и мемы. Необходимо добавить электронного диктора на двух языках. Формат видео - 16:9.
Необходимо создать мультиязычный форум с дополнительным функционалом, включая новостной портал с комментариями и лайками. Главная страница должна выводить последние новости и сообщения форума. Также требуется разработать дизайн и расширение для личных аккаунтов с возможностью регистрации через Google.