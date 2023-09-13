MikitaSanFran

Необходимо создать мультиязычный форум с дополнительным функционалом, включая новостной портал с комментариями и лайками. Главная страница должна выводить последние новости и сообщения форума. Также требуется разработать дизайн и расширение для личных аккаунтов с возможностью регистрации через Google.