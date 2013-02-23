Кратко о себе: интеллектуальный, внимательный, добросовестный.

Интеллектуальный, внимательный, добросовестный - три главных слова, которыми могу описать себя. Владею компьютером на высшем уровне, и знаю не по наслышке, что такое интернет и с чем его "едят". Легко обучаем, быстро осваиваю новые виды деятельности. Грамотный, сообразительный. Готов работать по 12 часов в сутки.