Кратко о себе: интеллектуальный, внимательный, добросовестный.
Интеллектуальный, внимательный, добросовестный - три главных слова, которыми могу описать себя. Владею компьютером на высшем уровне, и знаю не по наслышке, что такое интернет и с чем его "едят". Легко обучаем, быстро осваиваю новые виды деятельности. Грамотный, сообразительный. Готов работать по 12 часов в сутки.
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Нейминг и Слоганы
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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