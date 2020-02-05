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Контакты:

Почта: ﻿[email protected]

WhatsAppа: +7-913-393-64-07

Скайп: ﻿darya_mi1221

Инст: @﻿mik.x.sha

Здравствуйте!

Если Вам необходимо придумать и нарисовать персонажа, создать яркую позитивную иллюстрацию - Вы обратились по адресу! Работаю в программах Adobe Photoshop и Illustrator, рисую от руки на цифровом планшете.

Рисую скетчи в тоне и цвете, разрабатываю дизайн персонажей и предметов, создаю растровые и векторные иллюстрации. Очень люблю свою работу.

Условия сотрудничетсва:

Первоначальное общение по проекту веду только в ЛС этого сайта. В случае возникновения взаимного интереса возможен переход в скайп или другие мессенджеры.

Способы оплаты: PayPal, карта Сбербанка, карта ВТБ.

Бесплатные тестовые задания не выполняю. Смотрите мое портфолио, по нему можно сложить впечатление о моей стилистике.

Работаю по предоплате 40%.

Создаю иллюстрации на основе текстов книг и статей, стихов, если заказчик позволяет творческую свободу или работаю по ТЗ (брифу, краткому или детальному описанию).

К четким аргументированным правкам и замечаниям отношусь спокойно и уважительно. Сделаю все так, так будет лучше для результата и заказчика. По отпискам типа фраз: «не понравилось», «не так» или «не подходит»— я не смогу понять, что именно вы хотите получить.

Если в процессе работы вы не можете определиться с тем, что вам нужно, — предоплата не возвращается. Я провожу большую допроектную работу. (относитесь с уважением к моему времени и труду).

Изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы — производятся за дополнительную плату (размер определяю я до внесения изменений, вы вправе с ним согласиться или нет).

С уважением,

Дарья