Welcome
Контакты:
Почта: [email protected]
WhatsAppа: +7-913-393-64-07
Скайп: darya_mi1221
Инст: @mik.x.sha
Здравствуйте!
Если Вам необходимо придумать и нарисовать персонажа, создать яркую позитивную иллюстрацию - Вы обратились по адресу! Работаю в программах Adobe Photoshop и Illustrator, рисую от руки на цифровом планшете.
Рисую скетчи в тоне и цвете, разрабатываю дизайн персонажей и предметов, создаю растровые и векторные иллюстрации. Очень люблю свою работу.
Условия сотрудничетсва:
- Первоначальное общение по проекту веду только в ЛС этого сайта. В случае возникновения взаимного интереса возможен переход в скайп или другие мессенджеры.
- Способы оплаты: PayPal, карта Сбербанка, карта ВТБ.
- Бесплатные тестовые задания не выполняю. Смотрите мое портфолио, по нему можно сложить впечатление о моей стилистике.
- Работаю по предоплате 40%.
- Создаю иллюстрации на основе текстов книг и статей, стихов, если заказчик позволяет творческую свободу или работаю по ТЗ (брифу, краткому или детальному описанию).
- К четким аргументированным правкам и замечаниям отношусь спокойно и уважительно. Сделаю все так, так будет лучше для результата и заказчика. По отпискам типа фраз: «не понравилось», «не так» или «не подходит»— я не смогу понять, что именно вы хотите получить.
- Если в процессе работы вы не можете определиться с тем, что вам нужно, — предоплата не возвращается. Я провожу большую допроектную работу. (относитесь с уважением к моему времени и труду).
- Изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы — производятся за дополнительную плату (размер определяю я до внесения изменений, вы вправе с ним согласиться или нет).
Дарья
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Портфолио
- Айдентика для краеведческого музея41 просмотр
- Стикеры50 просмотров
- Иллюстрация41 просмотр