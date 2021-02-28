Валентина Милохранова MikvalentinaMikvalentina
70 летРоссия/Крымск
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Свободна для работы
О себе коротко. Проживаю на Кубани, в данный момент нахожусь на заслуженном отдыхе, до этого 23 года работала в должности экономиста узла связи «Ростелеком», имею высшее образование, навык работы на компьютере с различными программами, текстами, таблицами, картинками. Ответственно отношусь к принятым на себя обязательствам, общительна, энергична. Веду здоровый образ жизни. Занимаюсь саморазвитием. Главные качества честность и порядочность.
Приоритеты - удовлетворение пожеланий заказчика
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