Свободна для работы

О себе коротко. Проживаю на Кубани, в данный момент нахожусь на заслуженном отдыхе, до этого 23 года работала в должности экономиста узла связи «Ростелеком», имею высшее образование, навык работы на компьютере с различными программами, текстами, таблицами, картинками. Ответственно отношусь к принятым на себя обязательствам, общительна, энергична. Веду здоровый образ жизни. Занимаюсь саморазвитием. Главные качества честность и порядочность.

Приоритеты - удовлетворение пожеланий заказчика