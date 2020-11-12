Mil_Create

Приветствую!
Меня зовут Катя Павлова. Я графический дизайнер и иллюстратор. Основа моей деятельности заключается в разработке логотипов и фирменного стиля, иллюстраций и графических элементов, UI дизайн, UI-kit, интерфейсы, дизайн мобильных приложений.
Условия сотрудничества:
1. Согласование ТЗ, стоимости, сроков, способов оплаты в чате на weblancer;
2. Предоплата 50% (для гарантии можно использовать Безопасный платеж);
3. Отправляю варианты дизайна, выбираем вариант для доработки;
4. Доработка выбранного варианта с учетом правок;
5. После утверждения финальной версии постоплата 50%;
5. Высылаю исходники после полной оплаты заказа, пожалуйста, учитывайте это.
6. Обмен хорошими отзывами.
Для качественного исполнения необходима дополнительная информация о вашем продукте:
- Наименование;
- Сфера деятельности;
- Описание продукта;
- Целевая аудитория;
- Основные конкуренты;
- Цветовая гамма или пожелания;
- Пожелания по использованию шрифтов;
- Приложите примеры, которые вам нравятся и не нравятся.
Мои возможности и владение программами:
Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Lightroom, Tilda, предпечатная подготовка
Окончательную цену формирую после ознакомления с техническим заданием.
Условия оплаты и работы оговариваются индивидуально.
Оплата возможна на: Яндекс Деньги, Visa
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С уважением,
Катя Павлова
e-mail: [email protected]