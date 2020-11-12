Mil_Create

Логотипы I Брендинг I Иллюстрация I Графика I UI дизайн I UI-kit I Landing I Mobile

Приветствую!

Меня зовут Катя Павлова. Я графический дизайнер и иллюстратор. Основа моей деятельности заключается в разработке логотипов и фирменного стиля, иллюстраций и графических элементов, UI дизайн, UI-kit, интерфейсы, дизайн мобильных приложений.

Условия сотрудничества:

1. Согласование ТЗ, стоимости, сроков, способов оплаты в чате на weblancer;

2. Предоплата 50% (для гарантии можно использовать Безопасный платеж);

3. Отправляю варианты дизайна, выбираем вариант для доработки;

4. Доработка выбранного варианта с учетом правок;

5. После утверждения финальной версии постоплата 50%;

5. Высылаю исходники после полной оплаты заказа, пожалуйста, учитывайте это.

6. Обмен хорошими отзывами.

Для качественного исполнения необходима дополнительная информация о вашем продукте:

- Наименование;

- Сфера деятельности;

- Описание продукта;

- Целевая аудитория;

- Основные конкуренты;

- Цветовая гамма или пожелания;

- Пожелания по использованию шрифтов;

- Приложите примеры, которые вам нравятся и не нравятся.

Мои возможности и владение программами:

Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Lightroom, Tilda, предпечатная подготовка

Окончательную цену формирую после ознакомления с техническим заданием.

Условия оплаты и работы оговариваются индивидуально.

Оплата возможна на: Яндекс Деньги, Visa

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С уважением,

Катя Павлова

e-mail: [email protected]