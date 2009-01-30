Специализация: Переводы(англ.яз), программирование

Образование: 1)инженер-математик(высшее), 2008г. выпуска;

2)референт-переводчик(высшее), 2009г.выпуска.

Владение иностр. языками: англ. яз.(уровень advanced), франц. яз.(уровень basic).

владение языками программирования: Delphi, C++, Turbo Pascal, HTML,

Умения и навыки:владение языками программирования: Delphi, C++, Turbo Pascal; HTML, CSS, JavaScript, PHP, опытный пользователь ПК, Интернет, электр.почты, знание офисных приложений, умение работать с CMS системами, знание программы Macromedia Flash, опыт создания баннеров, опыт работы с партнерками Яндекс.Директ, установки их на сайты.

Личные качества: аккуратность, исполнительность, внимательность, обучаемость, коммуникабельность, доброжелательность.