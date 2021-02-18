Меня зовут Мирослава. Я записываю аудиоролики и озвучиваю видео. Голос разноплановый: мягкий, успокаивающий, звонкий, эмоциональный и тп. Озвучиваю: - рекламные и игровые ролики; - деловые, новостные и информационные тексты; - голосовые приветствия, IVR меню; - аудиокниги; - приложения; - информационные блоки; - аудио-курсы; - презентации; - мультфильмы, сказки и многое другое. Записываю в любой день, в максимально короткие сроки! Очень люблю своё дело, поэтому выкладываюсь по максимуму. Буду рада сотрудничеству!