Дизайнер

Работаю в

Adobe Photoshop, XnVier, Movavi video, Instories,

Цветокоррекция, дорисовка любого предмета, повышение резкости, ретушь художественная любого плана, исправление яркости и насыщенности, кадрирование, создание коллажей, создаю сторисы (фото, видео) для соцсетей под нужный размер и в хорошем качестве, в нужной для вас цветовой политики, делаю видео банеры для уличных либо магазинных мониторов в хорошем качестве, так же создаю и оформляю аккаунты в любых соцсетях, подбираю фото товара для акций, оформлю организации в Яндекс Справочник, делаю аналитику по любому товару, либо аналитику соцсетей. Работаю быстро и качественно, стрессоустойчивая к исправлениям со стороны заказчика. Основное хобби клин Манги с этого все и началось)))