MilaRavvaleho

Есть огромное желание наработать опыт в копирайтинге/маркетинге

Имею 8 лет стажа работы в медицине. Пройдя небольшой курс по копирайтингу/маркетингу заинтересовалась этой темой и теперь прохожу полноценное обучение в онлайн школе. Увлекаюсь чтением как классической, так и современной литературы, а так же научпопом (интересует микробиология человеческого мозга). Проходила курс по рисованию, видеомонтажу. Занимаюсь спортом, кондитерством, но стараюсь, чтобы хобби оставались хобби, а не превращались в заработок. А копирайтинг и маркетинг рассматриваю именно как дополнительную профессию!