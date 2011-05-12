MilaYovovich

Римма MilaYovovich

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Дипломные, курсовые работы, рефераты

Опыт работы по выполнению рефератов, курсовых и дипломных работ по дисциплинам: делопроизводство, туризм, этика и психология, культурология, философия, региональная экономика, социология, политология. Также есть опыт выполнения отчетов по практике на предприятиях. Сроки выполнения от одного дня.

Гарантия бесплатной доработки. Работы авторские, без использования готовых работ из интернета. Опыт работы 3 года.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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