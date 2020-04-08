Mila__Mila

Консультирую бизнес онлайн. Осуществляю транскрибацию.

Я ЗАНИМАЮСЬ БИЗНЕС СОПРОВОЖДЕНИЕМ

об этом мало кто знает потому что первое правило бизнес сопровождения это конфиденциальность. Вы не найдёте на мои страницах соц сетях отзывы и меня по причине не разглашения информации. Моих клиентов вы не узнаете потому что это полная конфиденциальность.

Что такое бизнес сопровождение?

Мне всё равно в каком бизнесе вы работаете потому что я не консультирую по вопросам бизнеса.

Для меня нет различий по области какого бизнеса вы пришли со своим запросом, проблемой, задачей.

Мне не надо разбираться в торговле, маркетинге или запчастях и землевладении.

ПОчему? Потому что я просматриваю пространство ваше личное и вашего бизнеса, дела, предприятия, направления.

- тормоза

- проблемы

- штормит

- стагнация

- выбор направления

- болотце\трясина

- принятие решения об инвестировании в тот или иной проект

- проблемы во внутреннем пространстве самого владельца бизнеса, дела, предприятия

Проблема или препятствие могут быть как во внутреннем пространстве и самого бизнеса и владельца, так и во внешнем

И вы не можете сами их распознать, увидеть-моя задача посодействовать вам, дав полную картину ситуации в которой вы оказались или находитесь и пути выхода, решения или предупреждения о том, какие шаги делать не стоит , а какие приведут к успеху, прибыли, разрешению ситуации

Начинается наше с вами сотрудничество со звонка в скайпе - Предварительная встреча-консультация по вашему запросу - это даст нам ответ на вопросы: понимаем ли мы друг друга, есть ли перспектива сотрудничества и на какой промежуток времени: краткосрочный или долгосрочный и для разрешения каких именно задач, если у вас их много.

Подходим ли мы друг другу для сотрудничества

Вторая встреча - или продолжение первой - это ДИАГНОСТИКА - я посодействую вам увидеть ваш бизнес со стороны и глубоко изнутри

Далее я предложу вам на выбор варианты проработки ситуации и поверьте - это приносит огромные результаты

Результатом как правило является то, какой запрос в начале взаимодействия ставят в начале владельцы бизнеса, проекта, направления : у кого-то это прибыль, у кого-то восстановление энергетических потоков и весь фейерверк эффектов - от здоровья до улаживания отношений,

То есть мы работаем конкретно исходя из вашей задачи

И обратите внимание не я принимаю решение - решение, благодаря полноценной информации принимаете вы сами по бизнесу, по личной жизни

Я содействую открытию ваших ресурсов, дополнительных направлений , содействую и убираю препятствия , осознать себя на другом уровне , справиться со страхами новизны и роста, травмами связанными как с потерей бизнеса так и с личными.

В своей работе я использую несколько десятков разных методик психотерапии, вьюинга, исцелений , различные самые современые технологии и инструменты нового времени

Клиенты получают самые различные результаты:

- по земельным участкам

- строительству

- восстановлению сил и здоровья

- инвестициях

- взаимоотношению с партнерами

- восстановлению бизнеса

- выбору направления развития

Поэтому если у вас есть свой бизнес, вы хотите чтобы он рос, развивался, процветал , а вырядили текущие задачи и проблемы и, чтобы вы получали больше радости, удовольствия и свободного времени - приходите.

Вам стоит написать мне и, когда у меня появится свободное время для сопровождения - я смогу вас пригласить

Резюмируя сказанное : полная конфиденциальность , ресурсы внутри вас и вашего пространства . Нет магии, колдовства в моей работе - сами убедитесь)

Только технологии нового времени и расцвет вашего бизнеса