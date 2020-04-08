Mila__Mila

Я ЗАНИМАЮСЬ БИЗНЕС СОПРОВОЖДЕНИЕМ
об этом мало кто знает потому что первое правило бизнес сопровождения это конфиденциальность. Вы не найдёте на мои страницах соц сетях отзывы и меня по причине не разглашения информации. Моих клиентов вы не узнаете потому что это полная конфиденциальность.
Что такое бизнес сопровождение?
Мне всё равно в каком бизнесе вы работаете потому что я не консультирую по вопросам бизнеса.
Для меня нет различий по области какого бизнеса вы пришли со своим запросом, проблемой, задачей.
Мне не надо разбираться в торговле, маркетинге или запчастях и землевладении.
ПОчему? Потому что я просматриваю пространство ваше личное и вашего бизнеса, дела, предприятия, направления.
- тормоза
- проблемы
- штормит
- стагнация
- выбор направления
- болотце\трясина
- принятие решения об инвестировании в тот или иной проект
- проблемы во внутреннем пространстве самого владельца бизнеса, дела, предприятия
Проблема или препятствие могут быть как во внутреннем пространстве и самого бизнеса и владельца, так и во внешнем
И вы не можете сами их распознать, увидеть-моя задача посодействовать вам, дав полную картину ситуации в которой вы оказались или находитесь и пути выхода, решения или предупреждения о том, какие шаги делать не стоит , а какие приведут к успеху, прибыли, разрешению ситуации
Начинается наше с вами сотрудничество со звонка в скайпе - Предварительная встреча-консультация по вашему запросу - это даст нам ответ на вопросы: понимаем ли мы друг друга, есть ли перспектива сотрудничества и на какой промежуток времени: краткосрочный или долгосрочный и для разрешения каких именно задач, если у вас их много.
Подходим ли мы друг другу для сотрудничества
Вторая встреча - или продолжение первой - это ДИАГНОСТИКА - я посодействую вам увидеть ваш бизнес со стороны и глубоко изнутри
Далее я предложу вам на выбор варианты проработки ситуации и поверьте - это приносит огромные результаты
Результатом как правило является то, какой запрос в начале взаимодействия ставят в начале владельцы бизнеса, проекта, направления : у кого-то это прибыль, у кого-то восстановление энергетических потоков и весь фейерверк эффектов - от здоровья до улаживания отношений,
То есть мы работаем конкретно исходя из вашей задачи
И обратите внимание не я принимаю решение - решение, благодаря полноценной информации принимаете вы сами по бизнесу, по личной жизни
Я содействую открытию ваших ресурсов, дополнительных направлений , содействую и убираю препятствия , осознать себя на другом уровне , справиться со страхами новизны и роста, травмами связанными как с потерей бизнеса так и с личными.
В своей работе я использую несколько десятков разных методик психотерапии, вьюинга, исцелений , различные самые современые технологии и инструменты нового времени
Клиенты получают самые различные результаты:
- по земельным участкам
- строительству
- восстановлению сил и здоровья
- инвестициях
- взаимоотношению с партнерами
- восстановлению бизнеса
- выбору направления развития
Поэтому если у вас есть свой бизнес, вы хотите чтобы он рос, развивался, процветал , а вырядили текущие задачи и проблемы и, чтобы вы получали больше радости, удовольствия и свободного времени - приходите.
Вам стоит написать мне и, когда у меня появится свободное время для сопровождения - я смогу вас пригласить
Резюмируя сказанное : полная конфиденциальность , ресурсы внутри вас и вашего пространства . Нет магии, колдовства в моей работе - сами убедитесь)
Только технологии нового времени и расцвет вашего бизнеса