Менеджер маркетплейсов

Привет, Меня зовут Болуров Милан, я менеджер маркетплейсов.Работаю с маркетплейсом wildberries.В мои услуги входит1. Регистрация с нуля• Объясню как открыть ИП• Помогу со всеми этапами регистрации2. Закуп товара• Поиск товара у оптовиков• Проверка товара на качество• Закуп и принятие товара 3. Создание продающей карточки товара• Создание всей карточки от и до• Инфографика• Обработка фото• 5 картинок в каруселе• Описание• Характеристики• Вписание ключевиков• Ценообразование 4. Упаковка и отправка на Маркетплейс• Упаковка• Маркировка• Отгрузка на склад Коледино • Создание поставки в личном кабинетеТаким образом вы сможете автоматизировать все процессы. Стоимость услуг обсуждается индивидуально.