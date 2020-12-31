email - [email protected] • telegram - @vsimpiza • портфолио - behance.net/VSIMPIZA • группа - vk.com/vsimpiza
Рабочие навыки:
Разработка дизайна для журналов, газет, разработка макетов рекламной продукции, визиток, плакатов, календарей, биллбордов, дисконтных карточек, полиграфическая верстка, разработка логотипа, создание баннеров, создание макетов сайта, наполнение сайта, верстка, цифровое редактирование фотографий, допечатная подготовка, цветокоррекция, умение рисовать от руки, разработка дизайна сайтов, наполнение сайтов, редактирование изображений и фотографий.
Личные качества:
Художественное высшее образование, креативность, ответственность, инициативность, коммуникабельность, понимание современных трендов, минимализм, наличие чувства юмора.
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