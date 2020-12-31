MilanDes

Поборски Милан MilanDes

 
28 летЧехия/Прага
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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email -  [email protected]   •   telegram - @vsimpiza   •   портфолио - behance.net/VSIMPIZA   •   группа - vk.com/vsimpiza

Рабочие навыки:

Разработка дизайна для журналов, газет, разработка макетов рекламной продукции, визиток, плакатов, календарей, биллбордов, дисконтных карточек, полиграфическая верстка, разработка логотипа, создание баннеров, создание макетов сайта, наполнение сайта, верстка, цифровое редактирование фотографий, допечатная подготовка, цветокоррекция, умение рисовать от руки, разработка дизайна сайтов, наполнение сайтов, редактирование изображений и фотографий.

Личные качества:

Художественное высшее образование, креативность, ответственность, инициативность, коммуникабельность, понимание современных трендов, минимализм, наличие чувства юмора.

Дизайн сайта
Фирменный стиль
нет отзывов
$12/час
от $20от 1 дня
#454
Баннеры
нет отзывов
$12/час
от $20от 1 дня
#1171
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$12/час
от $50от 1 дня
#1334