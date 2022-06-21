Milana12345678

Визуализатор

Что ты получишь в результате работы со мной: ⁃ полноценный брифинг и выявление твоих основных ценностей ⁃ разработку концепции и создание мудборда ⁃ подбор референсов и идей для съёмки ⁃ подбор палитры ⁃ создание макета на 12-15 публикаций из референсов или готовых фото ⁃ помощь с подбором образов перед съёмкой ⁃ добавление инфографики на фотографии ⁃ создание готового визуала ленты из твоих фотографий