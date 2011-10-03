Milananova

Услуги:

1. копирайтинг (любая тематика)

2. рерайтинг (любая тематика)

3. технические и художественные переводы

Знание английского языка на продвинутом уровне.

4. написание оригинальных статей

Легко читаемые и доступные широкой аудитории тексты, конкретно по теме без лишней "воды".

Специализация: образование и воспитание, психология и взаимоотношения.

5. наполнение форумов

Тематики: психология, здоровый образ жизни, отдых, здоровье, развлечения, образование, дети, семья, фитнес.