Milananova

Услуги:
1. копирайтинг (любая тематика)
2. рерайтинг (любая тематика)
3. технические и художественные переводы
Знание английского языка на продвинутом уровне.
4. написание оригинальных статей
Легко читаемые и доступные широкой аудитории тексты, конкретно по теме без лишней "воды".
Специализация: образование и воспитание, психология и взаимоотношения.
5. наполнение форумов
Тематики: психология, здоровый образ жизни, отдых, здоровье, развлечения, образование, дети, семья, фитнес.
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