Milaniymay

Работаю в SMM более пяти лет. Десять лет занимаюсь копирайтингом. За время работы в социальных сетях освоила таргетированную рекламу. Владею навыками контекстолога (реклама в поисковых системах).
Являюсь дипломированным специалистом по текстовой разработке лендингов и коммерческих предложений. ➢ Основное направление моей работы — создание контента для социальных сетей.
➢ Владею всеми инструментами SMM.
➢ Оформляю материал в графических редакторах.
➢ Пишу уникальные и продающие тексты.
➢ Провожумаркетинговыйанализбизнеса,конкурентов,публикаций — всего,что способствует развитию.
Примеры моих статей
Личная мотивация: Лучший возраст для начала своего дела https://bizhint.net/samorazvitie-uspeh-motivatsiya/istorii-uspeha/luchshij-vozrast-dlya-biznesa
Как бороться с ленью https://bizhint.net/samorazvitie-uspeh-motivatsiya/lichnostnyj-rost/len-prichiny-sposoby-borby
Идеи бизнеса Открытие точки по продаже цветов https://bizhint.net/biznes/idei-biznesa/tochka-prodazhi-tsvetov Выращивание грибов на продажу в домашних условиях https://bizhint.net/biznes/idei-biznesa/vyrashhivanie-gribov
Идеи летнего бизнеса https://bizhint.net/biznes/idei-biznesa/idei-letnego-biznesa У меня есть собственный курс по копирайтингу, рерайтингу и контент-маркетингу в Facebook. Мои ученицы успешно продвигают свой бизнес. Больше обо мне расскажет моя страница https://www.facebook.com/LudmilaRakul
Работаю удалённо. Никогда не имела проблем с работодателями, потому что всегда ответственно подхожу к своему делу. Не исчезаю, не пропадаю на праздники, не прошу передвинуть сроки выполнения заданий. Большую часть дня и ночи на связи)