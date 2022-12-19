Milaniymay

Жизнь, как звенья: семья, учёба, работа. Не стоит выбирать, нужно верно распределять нагрузку, тогда не порвётся.

Работаю в SMM более пяти лет. Десять лет занимаюсь копирайтингом. За время работы в социальных сетях освоила таргетированную рекламу. Владею навыками контекстолога (реклама в поисковых системах).

Являюсь дипломированным специалистом по текстовой разработке лендингов и коммерческих предложений. ➢ Основное направление моей работы — создание контента для социальных сетей.

➢ Владею всеми инструментами SMM.

➢ Оформляю материал в графических редакторах.

➢ Пишу уникальные и продающие тексты.

➢ Провожумаркетинговыйанализбизнеса,конкурентов,публикаций — всего,что способствует развитию.

Примеры моих статей

Личная мотивация: Лучший возраст для начала своего дела https://bizhint.net/samorazvitie-uspeh-motivatsiya/istorii-uspeha/luchshij-vozrast-dlya-biznesa

Как бороться с ленью https://bizhint.net/samorazvitie-uspeh-motivatsiya/lichnostnyj-rost/len-prichiny-sposoby-borby

Идеи бизнеса Открытие точки по продаже цветов https://bizhint.net/biznes/idei-biznesa/tochka-prodazhi-tsvetov Выращивание грибов на продажу в домашних условиях https://bizhint.net/biznes/idei-biznesa/vyrashhivanie-gribov

Идеи летнего бизнеса https://bizhint.net/biznes/idei-biznesa/idei-letnego-biznesa У меня есть собственный курс по копирайтингу, рерайтингу и контент-маркетингу в Facebook. Мои ученицы успешно продвигают свой бизнес. Больше обо мне расскажет моя страница ​https://www.facebook.com/LudmilaRakul

Работаю удалённо.​ Никогда не имела проблем с работодателями, потому что всегда ответственно подхожу к своему делу. Не исчезаю, не пропадаю на праздники, не прошу передвинуть сроки выполнения заданий. Большую часть дня и ночи на связи)