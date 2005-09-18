Озвучиваю сериалы , мультфильмы, фильмы , аниме . Так же увлекаюсь фотошопом и редактированием фотографий.

Молодая девушка, с огромным потенциалом. Раньше я считала , что фриланс-это глупо , но , как говорится :" пока не попробуешь-не узнаёшь" . Решила найти себя в сфере Фотошопа и озвучки , природа наделила способностью изменять тональность голоса и хорошей дикцией, а так же за 3 года навыками фотошопа ,поэтому не пожалеете;)