Мария Вавилова MilashaVMilashaV
30 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн форумов, создание баннеров, обработка фотографий и др.
Свой уникальный стиль, приобретенный со временем, опыт работы: 4 года. Пунктуальность, добросовестное выполнение заказов и ни единой жалобы за несколько лет. Если вам нужен творческий дизайнер, способный создать нечто индивидуальное, обращайтесь ко мне!
Цена вопроса варьируется в зависимости от комплектации проекта, его сложности и сроков исполнения. Минимальная стоимость - 300 рублей. Способ оплаты обсудим лично.
Сроки исполнения: от нескольких дней.
Связь: skype: martina_cherryprince; mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия171 просмотр
- Без названия176 просмотров
- Без названия143 просмотра
- Без названия159 просмотров
- Без названия129 просмотров
- Без названия141 просмотр
- Без названия165 просмотров
- Без названия130 просмотров
- Без названия139 просмотров
- Без названия118 просмотров
- Без названия131 просмотр
Баннеры
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $100
нет рейтинга