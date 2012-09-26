Дизайн форумов, создание баннеров, обработка фотографий и др.

Свой уникальный стиль, приобретенный со временем, опыт работы: 4 года. Пунктуальность, добросовестное выполнение заказов и ни единой жалобы за несколько лет. Если вам нужен творческий дизайнер, способный создать нечто индивидуальное, обращайтесь ко мне!

Цена вопроса варьируется в зависимости от комплектации проекта, его сложности и сроков исполнения. Минимальная стоимость - 300 рублей. Способ оплаты обсудим лично.

Сроки исполнения: от нескольких дней.

Связь: skype: martina_cherryprince; mail: [email protected]