Дизайнер удобных сайтов и говорящих логотипов, фактически фокусник в Photoshop, Figma и Illustrator

Закончила Харьковский национальный университет радиоэлектроники ----- факультет Компьютерных наук ----- специальность "Программное обеспечение автоматизированных систем" (проще говоря - ПРОГРАММИСТ).

Работала по специальности. Программировать, конечно, умею: HTML (HTML 5), CSS (CSS 3), JS, знакома также с Salesforce, ну и Webflow, Tilda с Zero Blocks, куда без них.

Дизайн был хобби, но любовь перевела наши отношения в статус "все очень серьезно". И с программированием было принято решение расстаться.

"Все очень серьезно" с дизайном предполагает:

-качественную работу,

-соблюдение сроков,

-готовность приступить к работе, как-только мы с вами определились "что к чему и что по чем" (это 10-15 минут),

-обсудение всех вопросов - голосом, сообщениями или любым удобным для вас способом,

-максимум моих усилий для решения вашей задачи,

-веду проект до полного утверждения со "сколько угодно правок", я понимаю, что это ваше детище и вы представляете вектор развития лучше.

Если вдруг, где-то накосячила, что-то недосмотрела, все поправлю бесплатно.

Работаю с предоплатой в $40, но все верну если наши вкусы не совпадут. Ценю свое и ваше время.

Люблю мужа и двоих прекрасных детей, работу и своих заказчиков.

Сказать с полной уверенностью могу одно - СВОЮ РАБОТУ ОБОЖАЮ и готова посвятить ей всю жизнь.

Давайте сделаем этот мир прекраснее и позитивнее вместе!

Связь:

Telegram: @liu_korzh

e-mail: [email protected]