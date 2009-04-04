Milavicca

Мила Корж Milavicca

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Дизайнер удобных сайтов и говорящих логотипов, фактически фокусник в Photoshop, Figma и Illustrator

Закончила Харьковский национальный университет радиоэлектроники ----- факультет Компьютерных наук ----- специальность "Программное обеспечение автоматизированных систем" (проще говоря - ПРОГРАММИСТ).

Работала по специальности. Программировать, конечно, умею: HTML (HTML 5), CSS (CSS 3), JS, знакома также с Salesforce, ну и Webflow, Tilda с Zero Blocks, куда без них.

Дизайн был хобби, но любовь перевела наши отношения в статус "все очень серьезно". И с программированием было принято решение расстаться.

"Все очень серьезно" с дизайном предполагает:

-качественную работу,

-соблюдение сроков,

-готовность приступить к работе, как-только мы с вами определились "что к чему и что по чем" (это 10-15 минут),

-обсудение всех вопросов - голосом, сообщениями или любым удобным для вас способом,

-максимум моих усилий для решения вашей задачи,

-веду проект до полного утверждения со "сколько угодно правок", я понимаю, что это ваше детище и вы представляете вектор развития лучше.

Если вдруг, где-то накосячила, что-то недосмотрела, все поправлю бесплатно.

Работаю с предоплатой в $40, но все верну если наши вкусы не совпадут. Ценю свое и ваше время.

Люблю мужа и двоих прекрасных детей, работу и своих заказчиков.

Сказать с полной уверенностью могу одно - СВОЮ РАБОТУ ОБОЖАЮ и готова посвятить ей всю жизнь.

Давайте сделаем этот мир прекраснее и позитивнее вместе!

Связь:

Telegram: @liu_korzh

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

AlexT-777
Иванов 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Korzh Mila (Milavicca)
В очередной раз благодарен за качественно выполненную работу. Сразу видно, что Мила профессионал в своем деле. Обязательно обращусь снова и всем рекомендую.
Приятно сотрудничать с заказчиком, который ставит конкретную задачу и оставляет место креативу. Как всегда, в восторге от сотрудничества. Продолжим сотрудничество однозначно. Всем рекомендую - не пожалеете, я Вас уверяю.
Ответный отзыв
AlexT-777
Иванов 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Korzh Mila (Milavicca)
Огромное спасибо за отлично выполненную работу. Даже никаких исправлений не пришлось вносить=) Всё сделано супер!
Очень довольна работой с Олегом. Все время на связи. Конкретно задает вопросы. Сразу дает понять, что требуется. Супер - таких бы заказчиков побольше!!!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#174
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#2255
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#2898