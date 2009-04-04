Закончила Харьковский национальный университет радиоэлектроники ----- факультет Компьютерных наук ----- специальность "Программное обеспечение автоматизированных систем" (проще говоря - ПРОГРАММИСТ).
Работала по специальности. Программировать, конечно, умею: HTML (HTML 5), CSS (CSS 3), JS, знакома также с Salesforce, ну и Webflow, Tilda с Zero Blocks, куда без них.
Дизайн был хобби, но любовь перевела наши отношения в статус "все очень серьезно". И с программированием было принято решение расстаться.
"Все очень серьезно" с дизайном предполагает:
-качественную работу,
-соблюдение сроков,
-готовность приступить к работе, как-только мы с вами определились "что к чему и что по чем" (это 10-15 минут),
-обсудение всех вопросов - голосом, сообщениями или любым удобным для вас способом,
-максимум моих усилий для решения вашей задачи,
-веду проект до полного утверждения со "сколько угодно правок", я понимаю, что это ваше детище и вы представляете вектор развития лучше.
Если вдруг, где-то накосячила, что-то недосмотрела, все поправлю бесплатно.
Работаю с предоплатой в $40, но все верну если наши вкусы не совпадут. Ценю свое и ваше время.
Люблю мужа и двоих прекрасных детей, работу и своих заказчиков.
Сказать с полной уверенностью могу одно - СВОЮ РАБОТУ ОБОЖАЮ и готова посвятить ей всю жизнь.
Давайте сделаем этот мир прекраснее и позитивнее вместе!
Связь:
Telegram: @liu_korzh
e-mail: [email protected]
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