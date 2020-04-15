MilayaMari

Продающий лендинг под ключ

Добрый день!Меня зовут Мария.Я создаю продающий Landing page на платформе Tilda.

Срок изготовления - до 3-х дней.Цена - от 5000 рублей.Что входит в мой функционал:- создаю структуру сайта для привлечения ЦА - написание продающего контента ✍- современный и стильный дизайн!- адаптация сайта под любые устройства - годовая бесплатная техническая поддержка ⌨Срок - до 3-х дней.Стоимость - от 5000 рублей.Сайт - визитка от 3000 рублей.

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