Milda2016

Ольга Milda2016

 
54 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
копирайтинг, Landing Page, менеджер SMM

Опыт в копирайтинге - с 2013 г., до того - журналист удаленно, хороший русский язык, в т.ч.  сторителинг, сказочный копирайтинг, поздравления ( в т.ч. в стихах).

Базовые знания: Нетология - создание Landing Page, менеджер SMM

Ведение аккаунтов в соц. сетях: Одноклассники, вКонтакте, Фейсбук, Ютуб, Твиттер.

Мои тексты действительно креативны - доказательство в портфолио https://yadi.sk/d/zfijBtw6LP2iZ 

Ищу в любом деле "изюминку", индивидуальный подход для вашего бизнеса гарантирую! Шаги для этого:

  • Выявление ЦА продукта,
  • Определение миссии и УТП,
  • Оформление групп,
  • Ведение стены группы, копирайтинг постов
  • Общение в сообществах по смежной тематике,
  • Проведение рекламных акций,
  • Организация творческих конкурсов,
  • Поиск рекламных площадок,
  • Использование специальных сервисов для определения KPI и репутации бизнеса.