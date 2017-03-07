копирайтинг, Landing Page, менеджер SMM

Опыт в копирайтинге - с 2013 г., до того - журналист удаленно, хороший русский язык, в т.ч. сторителинг, сказочный копирайтинг , поздравления ( в т.ч. в стихах).

Базовые знания: Нетология - создание Landing Page, менеджер SMM

Ведение аккаунтов в соц. сетях: Одноклассники, вКонтакте, Фейсбук, Ютуб, Твиттер.

Мои тексты действительно креативны - доказательство в портфолио https://yadi.sk/d/zfijBtw6LP2iZ

Ищу в любом деле "изюминку", индивидуальный подход для вашего бизнеса гарантирую! Шаги для этого: