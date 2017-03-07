копирайтинг, Landing Page, менеджер SMM
Опыт в копирайтинге - с 2013 г., до того - журналист удаленно, хороший русский язык, в т.ч. сторителинг, сказочный копирайтинг, поздравления ( в т.ч. в стихах).
Базовые знания: Нетология - создание Landing Page, менеджер SMM
Ведение аккаунтов в соц. сетях: Одноклассники, вКонтакте, Фейсбук, Ютуб, Твиттер.
Мои тексты действительно креативны - доказательство в портфолио https://yadi.sk/d/zfijBtw6LP2iZ
Ищу в любом деле "изюминку", индивидуальный подход для вашего бизнеса гарантирую! Шаги для этого:
- Выявление ЦА продукта,
- Определение миссии и УТП,
- Оформление групп,
- Ведение стены группы, копирайтинг постов
- Общение в сообществах по смежной тематике,
- Проведение рекламных акций,
- Организация творческих конкурсов,
- Поиск рекламных площадок,
- Использование специальных сервисов для определения KPI и репутации бизнеса.
Действие аккаунта приостановлено!