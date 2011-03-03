РЕЗЮМЕ
РАДИОНОВА Светлана Геннадьевна
Образование
1999 - 2003 гг. Алматинский Юридический Колледж ЮРИСТ
2003—2006 гг. Центральный Азиатский Университете ЮРИСТ
2006—2008 гг. Центральный Азиатский Университете Вычислительная техника и программное обеспечение
Занимаемые должности
1998 - 2004 гг. ГНЦМСК мед. регистратор
2004 - 2006 гг. ГКПЦИС оператор-регистратор
2007 - 2008 гг. ТОО «Golden Way» юрист
2008 - 2009 гг. ТОО «RS Alfa service company» юрист
2009 гг. ИП «Ильяс» юрист
Навыки работы с ПК
Знания программ общего назначения на отлично. Работа с программами: 1С-бухгалтерия, 3D-MAX, Paint, Corel DRW, Photoshop, AstraDes, и др.
Языки
Русский - родной; английский и немецкий - начальный.