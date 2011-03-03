РЕЗЮМЕ

РАДИОНОВА Светлана Геннадьевна

Образование

1999 - 2003 гг. Алматинский Юридический Колледж ЮРИСТ

2003—2006 гг. Центральный Азиатский Университете ЮРИСТ

2006—2008 гг. Центральный Азиатский Университете Вычислительная техника и программное обеспечение

Занимаемые должности

1998 - 2004 гг. ГНЦМСК мед. регистратор

2004 - 2006 гг. ГКПЦИС оператор-регистратор

2007 - 2008 гг. ТОО «Golden Way» юрист

2008 - 2009 гг. ТОО «RS Alfa service company» юрист

2009 гг. ИП «Ильяс» юрист

Навыки работы с ПК

Знания программ общего назначения на отлично. Работа с программами: 1С-бухгалтерия, 3D-MAX, Paint, Corel DRW, Photoshop, AstraDes, и др.

Языки

Русский - родной; английский и немецкий - начальный.