Milenima

Мария Базарова Milenima

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

-Разработка фирменного стиля, дизайн биллбордов, ситилайтов, дизайн буклетов, этикеток, листовок, флаеров и т.д.

-Рисунок, живопись, батик.

Опыт практичной работы 2 года.

Образование:

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Факультет: архитектурный

Спеціальність: Художник-дизайнер

Квалификация: бакалавр искусств

2008

Апрель - Август

Художник-Дизайнер в полиграфической фирме «Энозис», г. Винница

- дизайн буклетов, этикеток

- дизайн биллбордов, ситилайтов,

(Adobe Illustrator , Photoshop, CorelDraw, Indesign).

2006-2008

Freelancer, г. Киев

- разработка фирменного стиля

- дизайн биллбордов, ситилайтов

- дизайн буклетов, этикеток,

в программах Adobe Illustrator , Photoshop, CorelDraw

InDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио
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