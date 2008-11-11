-Разработка фирменного стиля, дизайн биллбордов, ситилайтов, дизайн буклетов, этикеток, листовок, флаеров и т.д.
-Рисунок, живопись, батик.
Опыт практичной работы 2 года.
Образование:
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Факультет: архитектурный
Спеціальність: Художник-дизайнер
Квалификация: бакалавр искусств
2008
Апрель - Август
Художник-Дизайнер в полиграфической фирме «Энозис», г. Винница
- дизайн буклетов, этикеток
- дизайн биллбордов, ситилайтов,
(Adobe Illustrator , Photoshop, CorelDraw, Indesign).
2006-2008
Freelancer, г. Киев
- разработка фирменного стиля
- дизайн биллбордов, ситилайтов
- дизайн буклетов, этикеток,
в программах Adobe Illustrator , Photoshop, CorelDraw
Портфолио
- Масло 30*30135 просмотров
- Масло А4144 просмотра
- Карандаш А2125 просмотров
- Карандаш А2131 просмотр
- Карандаш А2112 просмотров
- Карандаш А2143 просмотра
- Карандаш А3138 просмотров
- Карандаш А2194 просмотра
- Карандашный набросок А4143 просмотра
- Карандаш А2125 просмотров
- Карандаш А2141 просмотр
- Карандаш А3123 просмотра