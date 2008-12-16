Профессиональный журналист

Моя работа и мое хобби – качественное написание статей – как PR, так и журналистских, в сжатые сроки с использованием большинства методик привлечения читателей к тесту. Если это промоушн, то тексты будут "продавать" или формировать лояльность. Если это журналистика – тексты будут максимально отображать существующую действительность. Я специализируюсь на разных жанрах журналистики – информационных (факт, заметка, заметка-смесь, репортаж, интервью), аналитических (статья, корреспонденция, отчет, обзор и др.) и художественно-публицистических (эссе, зарисовка, очерк, этюд и др.).

Я закончила Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, работала журналистом, редактором журнала, PR-менеджером. В портфолио – десятки статей, как рекламного характера, так и журналистских материалов. Кроме этого, в моем творческом арсенале – стихотворения и художественно-публицистические сочинения.