Технический специалист инфопродуктов

Подготовка к запуску проекта, создание регистрация доменной почты- Обеспечение безопасности проекта- Регистрация и проверка настроек электронной почты Gmail- Регистрация и настройка домена на reg.ru- Регистрация и настройка доменной почты ЯндексСоздание сайта на базе Tilda.cc- Регистрация и настройка аккаунта- Создание сайта-визитки- Создание страницы регистрации на вебинар- Создание страниц благодарности и оплаты- Подключение инструментов Google Analytics- Подключение инструментов Яндекс.метрика- Подключение сервиса ЮMoney- Создание собственных блоков в Zero BlockПроведение вебинаров на базе Bizon 365- Создание и настройка учетной записи- Настройка вебинарных комнат- Создание страницы регистрации- Создание цепочки email-рассылки- Работа с пользователями и ролямиИнтеграция различных сервисов в Bizon 365- Создание и настройка YouTube канала для трансляций- Интеграция Tilda в Bizon 365 вручную- Создание и настройка сервиса автоматизации Vakas Tools (сервис для интеграции различных платформ для автоматизации онлайн-школы)- Подключение Tilda.cc к Bizon 365 с помощью сервиса Vakas Tools- Подключение автосмены даты на странице регистрации- Регистрация и настройка сервиса рассылок SendPulse- Интеграция SMTP шлюза (это сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях) в Bizon 365- Настройка и запуск трансляции через платформу ZoomЗапуск воронки через Bothelp- Запуск и создание бота- Подключение Telegram-канала инастраивание цепочки воронки- Подключение канала Вконтакте и настраивание цепочки воронкиГрамотное и бесперебойное проведение трансляций, вебинара с помощью OBS - Установка и запуск OBS Studio- Настройка сцен в OBS Studio- Настройка трансляции в OBS Studio- Запуск вебинара- Проведение трансляций в связке сервисов OBS Studio и Bizon 365- Подготовка автовебинара- Настройка автовебинара- Запуск автовебинара- Настройка повтора автовебинараРабота с SMS-рассылками и автозвонками сервис с помощью SMS центра (сервис для массовой отправки смс и звонков)- Создание и подтверждение аккаунта- Создание и настройка SMS-рассылки- Создание и настройка автозвонков- Интеграция сервиса SMS-центр в Vakas ToolsСоздание и настройка аккаунта на GetCourse- Первичная настройка учетной записи- Настройка почты для отправки писем- Интеграция платежных систем Яндекс.Касса и Тинькофф Банк- Работа с разделами "Продажи", "Заказы" и "Пользователи"- Создание дополнительных страниц по оплате продуктаРабота с платформой GetCourse- Создание и настройка сущностей курса: тренингов, уроков и заданий- Настройка доступа пользователей к бесплатному уроку- Проведение прямых эфиров на платформе GetCourse- Создание письма для рассылки, настройка рассылки по категориям- Создание шаблона для Сертификата, настройка и выдача.