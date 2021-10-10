Мастер своего дела! Работа на результат!
Я - это ваш помощник в любом деле!
Свободно владею иностранными языками, такими как английский, немецкий, французский, испанский.
Совершенствую знания других языков.
Имею колоссальный опыт работы в переводах текста, наборе текста, редактуре текста.
Провожу анализы текста на уникальность.
Есть опыт работы в написании статей, без воды, четко по теме.
Так же имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Работаю на результат, выполню заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству.