Требуется программист с опытом разработки 2D платформеров на Unity. Игра будет веб-ориентированной и должна работать как на мобильных устройствах, так и на ПК. Дизайнерский документ в разработке, анимация персонажей создается в спайне. Оплата по частям или поэтапно, проект планируется развивать после финала.
Физическое лицо, низкоуровневый разработчик.
Я соблюдаю правило предоплаты и могу сам составить ТЗ, не склонен экономить или подгонять, знаю гнетущее ощущение дедлайна и могу понять нехватку времени. Я тоже человек и разработчик.
Я отношусь уважительно к своим подчиненным, коллегам, фанатам и друзьям. Но в то же время требую уважительного отношения в ответ.
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