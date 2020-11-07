MilkyNail

Григорий MilkyNail

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
MilkyNail

Физическое лицо, низкоуровневый разработчик.

Я соблюдаю правило предоплаты и могу сам составить ТЗ, не склонен экономить или подгонять, знаю гнетущее ощущение дедлайна и могу понять нехватку времени. Я тоже человек и разработчик.

Я отношусь уважительно к своим подчиненным, коллегам, фанатам и друзьям. Но в то же время требую уважительного отношения в ответ. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1000
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$1000
10 баллов
4 года назад
Сайт-блог с системой продаж и автоматизированным списанием средств
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!
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Ответный отзыв