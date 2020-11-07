MilkyNail

Физическое лицо, низкоуровневый разработчик.

Я соблюдаю правило предоплаты и могу сам составить ТЗ, не склонен экономить или подгонять, знаю гнетущее ощущение дедлайна и могу понять нехватку времени. Я тоже человек и разработчик.

Я отношусь уважительно к своим подчиненным, коллегам, фанатам и друзьям. Но в то же время требую уважительного отношения в ответ.