Milla_Kamilla

Предоставляю юридические услуги, а так же услуги по написанию статей любой сложности и на любую тематику

Юридические услуги:

перерегистрация ООО, смена участников

юридическая консультация по вопросам регистрации предприятий

регистрация юридических лиц (ООО, ЧП, ФОП, КУА)

внесение изменений в устав юридического лица: сведения о наименовании сведения об адресе месте нахождения сведения о размерах уставного капитала сведения о филиалах и представительствах иные положения устава

внесение изменений в ЕГРЮЛ сведения об участниках, акционерах (купля-продажа, выход участника) сведения о единоличном исполнительном органе сведения о видах экономической деятельности ведения о держателе реестра акционеров акционерного общества иные сведения

сопровождение сделок купли-продажи долей в ООО

реорганизация юридических лиц

ликвидация юридических лиц

регистрация выпусков ценных бумаг акций, размещаемых при учреждении акционерного общества дополнительных выпусков акций

постановка юридического лица на учет как субъекта малого предпринимательства

получение квед статистики

проведение общих собраний юридических лиц

получение выписок из ЕГРЮЛ

открытие расчетных счетов в учреждении банка