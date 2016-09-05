Milla_Kamilla

Тамила Milla_Kamilla

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Предоставляю юридические услуги, а так же услуги по написанию статей любой сложности и на любую тематику

Юридические услуги:

  • перерегистрация ООО, смена участников
  • юридическая консультация по вопросам регистрации предприятий
  • регистрация юридических лиц (ООО, ЧП, ФОП, КУА)
  • внесение изменений в устав юридического лица:
    • сведения о наименовании
    • сведения об адресе месте нахождения
    • сведения о размерах уставного капитала
    • сведения о филиалах и представительствах
    • иные положения устава
  • внесение изменений в ЕГРЮЛ
    • сведения об участниках, акционерах (купля-продажа, выход участника)
    • сведения о единоличном исполнительном органе
    • сведения о видах экономической деятельности
    • ведения о держателе реестра акционеров акционерного общества
    • иные сведения
  • сопровождение сделок купли-продажи долей в ООО
  • реорганизация юридических лиц
  • ликвидация юридических лиц
  • регистрация выпусков ценных бумаг
    • акций, размещаемых при учреждении акционерного общества
    • дополнительных выпусков акций
  • постановка юридического лица на учет как субъекта малого предпринимательства
  • получение квед статистики
  • проведение общих собраний юридических лиц
  • получение выписок из ЕГРЮЛ
  • открытие расчетных счетов в учреждении банка
Иные юридические услуги
  • абонентское юридическое сопровождение и обслуживание бизнеса в Киеве и Киевской области
  • составление претензий, исковых заявлений
  • разработка, юридическое сопровождение договоров
  • разработка типовых форм документов для определенных видов деятельности Вашей компании