Milla_Kamilla

Предоставляю юридические услуги, а так же услуги по написанию статей любой сложности и на любую тематику
- перерегистрация ООО, смена участников
- юридическая консультация по вопросам регистрации предприятий
- регистрация юридических лиц (ООО, ЧП, ФОП, КУА)
- внесение изменений в устав юридического лица:
- сведения о наименовании
- сведения об адресе месте нахождения
- сведения о размерах уставного капитала
- сведения о филиалах и представительствах
- иные положения устава
- внесение изменений в ЕГРЮЛ
- сведения об участниках, акционерах (купля-продажа, выход участника)
- сведения о единоличном исполнительном органе
- сведения о видах экономической деятельности
- ведения о держателе реестра акционеров акционерного общества
- иные сведения
- сопровождение сделок купли-продажи долей в ООО
- реорганизация юридических лиц
- ликвидация юридических лиц
- регистрация выпусков ценных бумаг
- акций, размещаемых при учреждении акционерного общества
- дополнительных выпусков акций
- постановка юридического лица на учет как субъекта малого предпринимательства
- получение квед статистики
- проведение общих собраний юридических лиц
- получение выписок из ЕГРЮЛ
- открытие расчетных счетов в учреждении банка
- абонентское юридическое сопровождение и обслуживание бизнеса в Киеве и Киевской области
- составление претензий, исковых заявлений
- разработка, юридическое сопровождение договоров
- разработка типовых форм документов для определенных видов деятельности Вашей компании