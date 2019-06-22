Меня зовут Миллер Денис.
Я живу в Германии уже 21 год.
Окончил Ludwig-Maximilians-Universität München (Германия) - B.A. Slavistik, а также учился по программе студ. мобильности в Тюменском Государственном Университете (Россия).
Я владею: Я осуществляю переводы:
- Русским 1. С русского на немецкий, английский, хорватский и албанский языки;
- Немецким 2. С немецкого на русский английский хорватский и албанский языки;
- Анлгийским 3. С английского на русский, немецкий, хорватский и албанский;
- Хорватским 4. С хорватского на русский, немецкий, английский и албанский;
- Албанским 5. С албанского на хорватский, немецкий, английский;
6. А также с сербского, но не по юр., техн., мед. тематикам.