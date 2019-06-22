НЕМЕЦКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, ХОРВАТСКИЙ, АЛБАНСКИЙ, РУССКИЙ - Переводы

Меня зовут Миллер Денис.

Я живу в Германии уже 21 год.

Окончил Ludwig-Maximilians-Universität München (Германия) - B.A. Slavistik, а также учился по программе студ. мобильности в Тюменском Государственном Университете (Россия).

Я владею: Я осуществляю переводы:

- Русским 1. С русского на немецкий, английский, хорватский и албанский языки;

- Немецким 2. С немецкого на русский английский хорватский и албанский языки;

- Анлгийским 3. С английского на русский, немецкий, хорватский и албанский;

- Хорватским 4. С хорватского на русский, немецкий, английский и албанский;

- Албанским 5. С албанского на хорватский, немецкий, английский;