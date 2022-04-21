Диктор с опытом и харизмой!

Долгое время работала радиоведущей авторских передач, диктором новостей и ди джеем. Также есть опыт работы на телевидении. Обладаю ярким и звонким голосом с хорошо поставленной дикцией и с разнообразной интонационной палитрой. Могу произносить текст с самыми разными интонациями: от шуточных и игривых до сексуальных и завораживающих. Есть актерские данные и харизма. Голос яркий и цепляющий внимание.

Обращайтесь, с удовольствием поработаю. Нацелена на долгосрочное сотрудничество в одном проекте.