Mime

Надежда Сапожкова Mime

 
40 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Если у вас есть интересные предложения для меня стучите в аську: 210 043 939

или звоните на скайп: arsyversy

Особенно рада буду разработке упаковки.

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