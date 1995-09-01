Mimosa66

Светлана Калинина Mimosa66

 
57 летРоссия/Тверь
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Кандидат психол.наук

Вакансия Психолог-консультант, научный сотрудник, тренер

Образование 2005 г присвоено звание доцента

1998-2001 - Очная аспирантура при кафедре общей психологии Тверского Государственного Университета по специальности «Психолог-исследователь»

1997,1998г.г. Курсы повышения квалификации «Психологические аспекты социальной работы»

1983-1988 Ростовский Государственный Университет, факультет психологии, квалификация «Инженерная психология»

Опыт работы 08.2007 – н.в. доцент кафедры общих гуманитарных дисциплин РГСУ

08.2006 – 06.2008. исполнит. директор центра социально-психологической

поддержки, тренер

11.2006-03.2008 консультант линии психолог.поддержки «Ренессанс-страхование»

06. 2005 – 06.2006. зав.кафедры психологии профессиональной деятельности

09. 2002 – н.в. доцент факультета ФПК ТвГУ

03.2002- 06.2002 психолог службы персонала тверского протезно-ортопедического

предприятия

09.1998-03.2002 преподаватель кафедры психологии ТвГУ

10.1997-01.1998 ОАО «Строительная фирма «Бетиз»,

Психолог службы персонала

09.1995-09.1997 Туапсинское педагогическое училище,

Психолог Психологической службы

04.1994-08.1995 Производственное объединение «Сургутнефтегаз»,

Психолог Психологической службы

08.1992-10.1993 Администрация Туапсинского района,

Специалист по социальной работе

08.1988-08.1989 Бюро по трудоустройству населения, Психолог

Навыки • Профессиональная подготовка специалистов

• Проведение тренингов ( тренинг продаж, тренинг

управленческих решений, тренинг «Защита от манипуляций», «Эффективные

переговоры», «Психология влияния», «Психология сервиса»).

• Управленческое консультирование, анализ системы мотивации,

стимулирования, совместимости в группах/подразделениях

• Проведение аттестаций персонала

• Психокоррекция и реабилитация персонала

• Индивидуальное консультирование