Вакансия Психолог-консультант, научный сотрудник, тренер
Образование 2005 г присвоено звание доцента
1998-2001 - Очная аспирантура при кафедре общей психологии Тверского Государственного Университета по специальности «Психолог-исследователь»
1997,1998г.г. Курсы повышения квалификации «Психологические аспекты социальной работы»
1983-1988 Ростовский Государственный Университет, факультет психологии, квалификация «Инженерная психология»
Опыт работы 08.2007 – н.в. доцент кафедры общих гуманитарных дисциплин РГСУ
08.2006 – 06.2008. исполнит. директор центра социально-психологической
поддержки, тренер
11.2006-03.2008 консультант линии психолог.поддержки «Ренессанс-страхование»
06. 2005 – 06.2006. зав.кафедры психологии профессиональной деятельности
09. 2002 – н.в. доцент факультета ФПК ТвГУ
03.2002- 06.2002 психолог службы персонала тверского протезно-ортопедического
предприятия
09.1998-03.2002 преподаватель кафедры психологии ТвГУ
10.1997-01.1998 ОАО «Строительная фирма «Бетиз»,
Психолог службы персонала
09.1995-09.1997 Туапсинское педагогическое училище,
Психолог Психологической службы
04.1994-08.1995 Производственное объединение «Сургутнефтегаз»,
Психолог Психологической службы
08.1992-10.1993 Администрация Туапсинского района,
Специалист по социальной работе
08.1988-08.1989 Бюро по трудоустройству населения, Психолог
Навыки • Профессиональная подготовка специалистов
• Проведение тренингов ( тренинг продаж, тренинг
управленческих решений, тренинг «Защита от манипуляций», «Эффективные
переговоры», «Психология влияния», «Психология сервиса»).
• Управленческое консультирование, анализ системы мотивации,
стимулирования, совместимости в группах/подразделениях
• Проведение аттестаций персонала
• Психокоррекция и реабилитация персонала
• Индивидуальное консультирование