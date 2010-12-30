MindcornErEr

Художественный перевод + перевод текста финансово-экономической тематики.
Выполняю перевод с английского языка на русский текстов общей или же экономической направленности, а также текстов, выполненных в художественном стиле (с сохранением оного в результирующем тексте).
Образование: Черниговский Национальный Педагогический Университет, филологический факультет. Специализация – Английский язык и литература.
Черниговский Государственный Институт Экономики и Управления, финансово – экономический факультет.
Опыт работы:
-преподавание английского языка
-написание стихотворений заинтересованным лицам на различную тематику.
Работу выполняю руководствуясь догмами самосовершенствования и развития, которые в значительной степени преобладают над меркантильными побуждениями.