MindcornErEr

Художественный перевод + перевод текста финансово-экономической тематики.

Выполняю перевод с английского языка на русский текстов общей или же экономической направленности, а также текстов, выполненных в художественном стиле (с сохранением оного в результирующем тексте).

Образование: Черниговский Национальный Педагогический Университет, филологический факультет. Специализация – Английский язык и литература.

Черниговский Государственный Институт Экономики и Управления, финансово – экономический факультет.

Опыт работы:

-преподавание английского языка

-написание стихотворений заинтересованным лицам на различную тематику.

Работу выполняю руководствуясь догмами самосовершенствования и развития, которые в значительной степени преобладают над меркантильными побуждениями.