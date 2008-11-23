Имею высшее образование по специальности "Филология и перевод". Языки - английский, французский, украинский. Опыт осуществления письменных и устных переводов - более 7 лет. Сопровождение переговоров, составление коммерческой документации, знание требований таможенных, разрешительных и др. органов к форме и содержанию внешнеэкономической документации. Осуществляю перевод коммерческой документации и деловой переписки. Контракты, соглашения, спецификации, инвойсы, упаковочные листы, сертификаты о происхождении, сертификаты качества, CMR, коносаменты, письма, эл. сообщения и проч. Профессионально выполню перевод текстов технической тематики. Направление русский - английский - русский. Машиностроение, химическая, нефтегазовая отрасли, руководства по эксплуатации приборов и машин, инструкции по монтажу, наладке, вводу в эксплуатацию и обслуживанию, технические паспорта (включая чертежи, схемы и графики), паспорта безопасности и пр., также выполню перевод художественного текста (проза), а также статей, заметок, очерков, эссе и т.д.

Кратчайшие сроки выполнения заказа, соответствие оригиналу по форме и содержанию - 90%.

Номер ICQ - 475709527, Skype - mindkeeper_vic.