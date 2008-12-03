MineFramme

Артем Сернов MineFramme

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта + логотип

    $240

    Нужен дизайн сайта + логотип Тема — авто-косметика сделать нужно три страницы 1.Главная На этой странице будет информация о фирме, описание услуг и т.д. 2.Страница с каталогом продукции тут все ясно. 3.Страница с формой обратной связи тут тоже Предложения писать ТОЛЬКО ЗДЕСЬ Назойливым фрилансерам ...

    Дизайн сайтаФорма обратной связи
    Дизайн сайтов69 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн + верстка + свой двиг

    $500

    Сайт для фирмы по продаже светового оборудования (дискотеки и т.п.) — дизайн цвета с насыщенностью 70% остальное ваша фантазия — верстка Все стили вынести в css забейте на правильное отображение в ie — это зло SEO Friendly — программная часть !!!полностью написать ...

    CSS
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Настройка выгрузки из 1с

    $100

    Сколько будет стоить настройка выгрузки из 1с:Предприятие Бигсофт в 1с:Предприятие OSG Интернет-магазин Enterprice Управление торговле редакция 10.3? Товар со множеством описаний - ювелирные изделия. Бюджет небольшой. Сроки: до 6го января.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать 5 иконок

    Нужно сделать 5 иконок в стиле пиксель-арт. 1. Динамик 2. Курсор 3. Буква "e" 4. Символ * 5. Символ @ для такой работы , времени очень много 3 дня. Фрилансера выберу наугад т.к. не нужен супер-дизайнер. Оплата только по факту выполнения. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад