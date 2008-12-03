MineFramme

Нужен дизайн сайта + логотип Тема — авто-косметика сделать нужно три страницы 1.Главная На этой странице будет информация о фирме, описание услуг и т.д. 2.Страница с каталогом продукции тут все ясно. 3.Страница с формой обратной связи тут тоже Предложения писать ТОЛЬКО ЗДЕСЬ Назойливым фрилансерам ...
- $240Дизайн сайтов69 заявокЗакрыт15 лет назад
Настроить правильное отображение новостей на CMS MODx.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Сайт для фирмы по продаже светового оборудования (дискотеки и т.п.) — дизайн цвета с насыщенностью 70% остальное ваша фантазия — верстка Все стили вынести в css забейте на правильное отображение в ie — это зло SEO Friendly — программная часть !!!полностью написать ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Сколько будет стоить настройка выгрузки из 1с:Предприятие Бигсофт в 1с:Предприятие OSG Интернет-магазин Enterprice Управление торговле редакция 10.3? Товар со множеством описаний - ювелирные изделия. Бюджет небольшой. Сроки: до 6го января.Прочее4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать 5 иконок в стиле пиксель-арт. 1. Динамик 2. Курсор 3. Буква "e" 4. Символ * 5. Символ @ для такой работы , времени очень много 3 дня. Фрилансера выберу наугад т.к. не нужен супер-дизайнер. Оплата только по факту выполнения. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен15 лет назад