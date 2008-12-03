MineFramme

Нужен дизайн сайта + логотип Тема — авто-косметика сделать нужно три страницы 1.Главная На этой странице будет информация о фирме, описание услуг и т.д. 2.Страница с каталогом продукции тут все ясно. 3.Страница с формой обратной связи тут тоже Предложения писать ТОЛЬКО ЗДЕСЬ Назойливым фрилансерам ...