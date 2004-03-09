Minerwa_wen

Озвучка различных текстов.

Доброго времени суток! Я начинающий фрилансер в сфере озвучивания. При прочтении выполняются все правила грамматики, пунктуации и ударения. Хорошая дикция без оговорок и поправок. Голос бархатный, мягкий, бывает по желанию звонким, причем по звучанию, очень молодой.) Для примера, могу взять свой экзамен по устному русскому, который я сдала на 19 баллов из 20. Работы в конкретных компаниях не было, но я часто для себя записываю обычное чтение текста. Быстро отвечу на все дополнительные вопросы.