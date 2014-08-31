Mini-Me

Мария Шмыкова Mini-Me

 
40 летРоссия/Ангарск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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  • Дизайн открытки

    Необходимо разработать открытку для обуви handmade (в частности это домашние балетки для современных модниц), которая была бы узнаваемой в плане компании, яркой и запоминающейся. Изначально хотелось сделать лейбл, но вместить там название, то что это ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание LP и логотипа компании

    Требуется разработать LP "под ключ" с адаптацией на всех устройствх и логотип компани. Компания, занимающаяся продажей фотопринтеров для печати на ногтях. ТЗ в прикреплении и при обсуждении. Оплата за реальную работу. Прошу указывать сроки и ...

    Логотип для компании
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание лендинговой страницы

    Добрый день! Требуется создать продающую посадочную страницу с высоким уровнем конверсии "под ключ". Примерное задание в прикреплении, но надо добавить оплату через сайт и полностью расписать кнопку "заказать", наметки этого так же имеются. Жду Ваших предложений по ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад