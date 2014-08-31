Необходимо разработать открытку для обуви handmade (в частности это домашние балетки для современных модниц), которая была бы узнаваемой в плане компании, яркой и запоминающейся. Изначально хотелось сделать лейбл, но вместить там название, то что это ...
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- Дизайн продукции9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать LP "под ключ" с адаптацией на всех устройствх и логотип компани. Компания, занимающаяся продажей фотопринтеров для печати на ногтях. ТЗ в прикреплении и при обсуждении. Оплата за реальную работу. Прошу указывать сроки и ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется создать продающую посадочную страницу с высоким уровнем конверсии "под ключ". Примерное задание в прикреплении, но надо добавить оплату через сайт и полностью расписать кнопку "заказать", наметки этого так же имеются. Жду Ваших предложений по ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт9 лет назад