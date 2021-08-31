Екатерина Миниахметова MiniKetiMiniKeti
23 годаКазахстан/Караганда
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создание сайтов бесплатно
Я создаю сайты на Тильде.
Тильда это современные конструктор который позволяет создавать сайты без программирования, Что значительно упрощает и ускоряет процесс.
Мой опыт минимален по этому я готова работать бесплатно, и все же придется оплатить 1500р самому конструктору.
Я обязуюсь сделать все возможное и даже чуть больше для успешного выполнения вашего заказа, количество правок не ограничено.