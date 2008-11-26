Рисую на ПК и руками, также изготавливаю макеты из любых материалов..Занимаюсь обработкой фотографий, созданием иллюстраций, логотипов, полиграфией, фотографирую людей и объекты.

тел.: 8-950-630-37-78

e-mail: [email protected]