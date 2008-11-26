MioMO

Юлия Наливайко MioMO

 
35 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Рисую на ПК и руками, также изготавливаю макеты из любых материалов..Занимаюсь обработкой фотографий, созданием иллюстраций, логотипов, полиграфией, фотографирую людей и объекты.

тел.: 8-950-630-37-78

e-mail: [email protected]

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