Рисую на ПК и руками, также изготавливаю макеты из любых материалов..Занимаюсь обработкой фотографий, созданием иллюстраций, логотипов, полиграфией, фотографирую людей и объекты.
тел.: 8-950-630-37-78
e-mail: [email protected]
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Портфолио
- Листовка,визитка,диск141 просмотр
- Агония147 просмотров
- "Христос" интерпретация на картину Дали142 просмотра
- Новыйгод117 просмотров
- Паук-вакса121 просмотр
- Рыцарь163 просмотра
- Скорпион136 просмотров
- Без названия140 просмотров