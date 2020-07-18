Креативный графический дизайнер.
Оформлением разных работ:
❤️Инстаграм:
- Аватарка
- Обложка на актуальные сториз
- Визуал ленты
- Шаблоны для постов и сториз
❤️Инфопродукт:
- Презентации
- Чек-лист \ гайд
❤️Векторные и растровые иллюстрации:
- Портрет
- По пояс
- Полный рост
- Стикеры
- К гайдам \ чек-листам
Портфолио
- Растровые иллюстрации.47 просмотров
- Сертификат.39 просмотров
- Прайс.38 просмотров
- Креативы для таргетированной рекламы.105 просмотров
- Обложки для актуальных историй.24 просмотра
- Оформление ленты инстаграм.136 просмотров
- Гайд.24 просмотра
- Чек-лист.26 просмотров
- Презентации.36 просмотров
- Векторные иллюстрации.34 просмотра