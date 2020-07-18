Miorcy

Анжелика Miorcy

 
25 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Креативный графический дизайнер.

Оформлением разных работ:

❤️Инстаграм:

- Аватарка

- Обложка на актуальные сториз

- Визуал ленты

- Шаблоны для постов и сториз

❤️Инфопродукт:

- Презентации

- Чек-лист \ гайд

❤️Векторные и растровые иллюстрации:

- Портрет

- По пояс

- Полный рост

- Стикеры

- К гайдам \ чек-листам

Портфолио