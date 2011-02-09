Иллюстратор с 16-летним стажем, все возможные стили, техники и материалы
Последние во Вселенной золотые руки, кроме меня так не вырезает никто! фотошопом владею, но не пользуюсь. имеется богатейшая коллекция фотографий в стиле contemporary art и несколько тысяч, привезённых из путешествий.
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Иконки и Пиксель-арт
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Иллюстрации и Рисунки
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Интерьеры и Экстерьеры
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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Фотосъемка
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