Иллюстратор с 16-летним стажем, все возможные стили, техники и материалы

Последние во Вселенной золотые руки, кроме меня так не вырезает никто! фотошопом владею, но не пользуюсь. имеется богатейшая коллекция фотографий в стиле contemporary art и несколько тысяч, привезённых из путешествий.