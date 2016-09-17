Miracle_girl

Внимательная, исполнительная, нахожусь в декретном отпуске,поэтому очень заинтересованная в трудовом сотрудничестве

2009 г. - окончила Севастопольский Национальный Технический Университет

Специальность "Переводчик"

Кафедра "Теория и практика Перевода".

2012 - 2013 гг. - Танцевальный клуб "Ахтиар", администратор

2009 - 2012 гг. - Севастопольская частная общеобразовательная школа I-III ступеней "Мариамполь"

- Учитель английского языка

- Руководитель методического объединения учителей иностранных языков

- Директор летнего школьного лагеря

С 2013 нахожусь в декретном отпуске.

2008 г. - настоящее время - переводчик английского языка. Технические переводы, аннотации к научным статьям, инструкции и многое другое.