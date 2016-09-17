Miracle_girl

Внимательная, исполнительная, нахожусь в декретном отпуске,поэтому очень заинтересованная в трудовом сотрудничестве
2009 г. - окончила Севастопольский Национальный Технический Университет
Специальность "Переводчик"
Кафедра "Теория и практика Перевода".
2012 - 2013 гг. - Танцевальный клуб "Ахтиар", администратор
2009 - 2012 гг. - Севастопольская частная общеобразовательная школа I-III ступеней "Мариамполь"
- Учитель английского языка
- Руководитель методического объединения учителей иностранных языков
- Директор летнего школьного лагеря
С 2013 нахожусь в декретном отпуске.
2008 г. - настоящее время - переводчик английского языка. Технические переводы, аннотации к научным статьям, инструкции и многое другое.