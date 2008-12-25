Переводчик (английский язык), редактор, корректор

В 2006г. окончила ОАНО "Волжский Университет имени В.Н.Татищева" (г.Тольятти, Россия), гуманитарный факультет, специальность - "Филология" (английский язык и литература). Диплом с отличием. Второй язык – немецкий, базовый уровень. На данный момент изучаю немецкий и чешский языки.

В 2008г. поступила в Метропольный Университет в Праге (Metropolitan University Prague), специальность – «Международные отношения и европейские исследования», преподавание на английском языке.

Ответственна, коммуникабельна, грамотна, внимательна. Широкий кругозор, эрудиция.

Опыт работы:

2006 г. - преподавание на курсах английского языка.

2006 – 2008 гг. - ОАНО "Волжский Университет имени В.Н.Татищева", Международный отдел, специалист.

2007-2008гг - ОАНО "Волжский Университет имени В.Н.Татищева", кафедра «Иностранные языки», преподаватель английского языка

2008 г- лингвистический лагерь, вожатая